Оккупанты 22 апреля почти 80 раз обстреляли Запорожскую область, ранен мужчина – ОВА

"За минувшие сутки террористические войска совершили 70 артиллерийских обстрелов, четыре атаки из реактивных систем залпового огня и четыре – с применением БПЛА по мирным населенным пунктам на линии разграничения в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Ольговское, Новоданиловку, Каменское, Гуляйпольское и еще 14 сел и городов региона.

"К сожалению, кроме разрушений гражданских объектов, в Степногорске пострадавший – 56-летний мужчина получил ранения во время артиллерийского обстрела", – сообщил глава ОВА.