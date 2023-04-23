Оккупанты 22 апреля почти 80 раз обстреляли Запорожскую область, ранен мужчина – ОВА

"За минувшие сутки террористические войска совершили 70 артиллерийских обстрелов, четыре атаки из реактивных систем залпового огня и четыре – с применением БПЛА по мирным населенным пунктам на линии разграничения в Запорожской области", – говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли Ольговское, Новоданиловку, Каменское, Гуляйпольское и еще 14 сел и городов региона.
"К сожалению, кроме разрушений гражданских объектов, в Степногорске пострадавший – 56-летний мужчина получил ранения во время артиллерийского обстрела", – сообщил глава ОВА.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.