В Запорожской области россияне поразили 12 объектов инфраструктуры за сутки – ОВА

"За минувшие сутки общины на линии огня подверглись четырем обстрелам из РСЗО, двум авиационным и 55 артиллерийским ударам. В очередной раз враг попал в Малиновку, Плавни, Каменское, Новоданиловку и еще 15 населенных пунктов", – написал глава ОВА.
Малашко добавил, что люди не пострадали. В настоящее время ОВА располагает информацией о поражении оккупантами 12 объектов инфраструктуры области за сутки.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.