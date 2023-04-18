В Запорожской области россияне поразили 12 объектов инфраструктуры за сутки – ОВА

По Запорожской области за сутки оккупанты нанесли два авиаудара Фото: Андрій Єрмак / Telegram (архив)

"За минувшие сутки общины на линии огня подверглись четырем обстрелам из РСЗО, двум авиационным и 55 артиллерийским ударам. В очередной раз враг попал в Малиновку, Плавни, Каменское, Новоданиловку и еще 15 населенных пунктов", – написал глава ОВА.

Малашко добавил, что люди не пострадали. В настоящее время ОВА располагает информацией о поражении оккупантами 12 объектов инфраструктуры области за сутки.