ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области россияне поразили 12 объектов инфраструктуры за сутки – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По Запорожской области за сутки оккупанты нанесли два авиаудара
По Запорожской области за сутки оккупанты нанесли два авиаудара
Фото: Андрій Єрмак / Telegram (архив)

Российским обстрелам и авиаударам 17 апреля подверглись 19 населенных пунктов возле линии фронта в Запорожской области, сообщил 18 апреля в Telegram глава ОВА Юрий Малашко.

"За минувшие сутки общины на линии огня подверглись четырем обстрелам из РСЗО, двум авиационным и 55 артиллерийским ударам. В очередной раз враг попал в Малиновку, Плавни, Каменское, Новоданиловку и еще 15 населенных пунктов", – написал глава ОВА.

Малашко добавил, что люди не пострадали. В настоящее время ОВА располагает информацией о поражении оккупантами 12 объектов инфраструктуры области за сутки.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, авиация, Запорожская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, Каменское, инфраструктура, российские оккупанты, Юрий Малашко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии
Галина ГРИШИНА
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Названы главные методы профилактики и борьбы с паутинным клещом
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов
Галина ГРИШИНА
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне
Галина ГРИШИНА
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
  Как дома на подоконнике легко вырастить несколько урожаев зеленого лука
Галина ГРИШИНА
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
В гранд-финале "Евровидения 2023" выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
Галина ГРИШИНА
  "Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай
  "Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
Галина ГРИШИНА
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
Галина ГРИШИНА
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
Галина ГРИШИНА
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (57819)
2
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (51380)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (40341)
4
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (29987)
5
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (29478)
6
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (23075)
7
Винник после новых слухов о причинах своего исчезновения удалил все посты в соцсетях (18127)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17692)
 
 
 
 