Российские оккупанты вечером атаковали дачные дома в Запорожской области – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожской области. Вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, автомобили, но главное – без пострадавших", – написал руководитель Запорожской ОВА.

По словам Малашко, все профильные службы работают на месте прилета – "ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление".

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.