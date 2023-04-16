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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты вечером атаковали дачные дома в Запорожской области – ОВА

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Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожской области, отметил Малашко
Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожской области, отметил Малашко
Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 16 апреля в очередной раз обстреляли территорию Запорожской области, обошлось без пострадавших.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожской области. Вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, автомобили, но главное – без пострадавших", – написал руководитель Запорожской ОВА.

По словам Малашко, все профильные службы работают на месте прилета – "ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление".

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/pfbid07FpdueqknhYRfSQxbQW8rLTD81T5qu5aSuyxikvgNRCEsjkjEXCQrwRMcnoP9wucl

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, российские оккупанты, Юрий Малашко
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