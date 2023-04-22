Оккупанты более 60 раз за сутки атаковали Запорожскую область, повредили жилые дома – ОВА

"Террористы продолжают наносить удары по гражданским: 58 артиллерийских обстрелов, три атаки БПЛА и два из РСЗО за последние сутки", – написал он.

Глава ОВА подчеркнул, что враг активно бьет по линии разграничения.

"В Малиновке, Темировке, Приморском, Каменском и еще 12 населенных пунктах есть новые разрушения. Зафиксировано 15 сообщений о повреждении жилья и имущества местных жителей. К счастью, люди целы", – подытожил Малашко.