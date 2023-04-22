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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты более 60 раз за сутки атаковали Запорожскую область, повредили жилые дома – ОВА

Оккупанты артиллерийским огнем разрушают дома украинцев в прифронтовой зоне
Оккупанты артиллерийским огнем разрушают дома украинцев в прифронтовой зоне
Фото: ГСЧС України / Telegram (архив)

Российским обстрелам и авиаударам 21 апреля подверглись 16 населенных пунктов возле линии фронта в Запорожской области, сообщил 22 апреля в Telegram глава ОВА Юрий Малашко.

"Террористы продолжают наносить удары по гражданским: 58 артиллерийских обстрелов, три атаки БПЛА и два из РСЗО за последние сутки", – написал он.

Глава ОВА подчеркнул, что враг активно бьет по линии разграничения.

"В Малиновке, Темировке, Приморском, Каменском и еще 12 населенных пунктах есть новые разрушения. Зафиксировано 15 сообщений о повреждении жилья и имущества местных жителей. К счастью, люди целы", – подытожил Малашко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, оккупация, Запорожская область, РСЗО, артиллерия, Запорожская ОГА, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, Приморское, удары, разрушения, имущество, население, российские оккупанты, Юрий Малашко
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