Оккупанты более 60 раз за сутки атаковали Запорожскую область, повредили жилые дома – ОВА

"Террористы продолжают наносить удары по гражданским: 58 артиллерийских обстрелов, три атаки БПЛА и два из РСЗО за последние сутки", – написал он.
Глава ОВА подчеркнул, что враг активно бьет по линии разграничения.
"В Малиновке, Темировке, Приморском, Каменском и еще 12 населенных пунктах есть новые разрушения. Зафиксировано 15 сообщений о повреждении жилья и имущества местных жителей. К счастью, люди целы", – подытожил Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.