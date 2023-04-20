Оккупанты 19 апреля нанесли 86 ударов по Запорожской области – ОВА

"За сутки враг нанес 86 ударов по 13 населенным пунктам из разных видов вооружения. Зафиксировано 20 новых разрушений, но люди, к счастью, не пострадали", – написал он.
Также Малашко сообщил об "утилизации стаи жестянок", вероятно, имея в виду сбитые беспилотники.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.