Оккупанты ударили авиабомбой по гражданскому сектору Орехова, есть разрушения – Запорожская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Враг совершил очередную авиационную атаку на Орехов, – написал он. – Террористы снова ударили бомбой по гражданскому сектору: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия. Информация о пострадавших не поступала".

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день. Так, 11 апреля россияне нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю, 13 апреля Запорожская ОВА сообщала о трех авиаударах по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове.