Российские войска зажигательными снарядами трижды обстреляли частный сектор Орехова, возникли пожары – Запорожская ОВА

В результате российских атак по Орехову обошлось без жертв и пострадавших, отметили в Запорожской ОВА Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Уже трижды за сегодняшний день террористические войска ударили по многострадальному Орехову. Запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами били по частному сектору. Специалисты ликвидируют пожары и ликвидируют последствия вражеских атак", – написал руководитель ОВА.

По словам Малашко, в результате российских атак обошлось без жертв и пострадавших.