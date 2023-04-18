Российские войска зажигательными снарядами трижды обстреляли частный сектор Орехова, возникли пожары – Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.
"Уже трижды за сегодняшний день террористические войска ударили по многострадальному Орехову. Запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами били по частному сектору. Специалисты ликвидируют пожары и ликвидируют последствия вражеских атак", – написал руководитель ОВА.
По словам Малашко, в результате российских атак обошлось без жертв и пострадавших.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день.