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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска зажигательными снарядами трижды обстреляли частный сектор Орехова, возникли пожары – Запорожская ОВА

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В результате российских атак по Орехову обошлось без жертв и пострадавших, отметили в Запорожской ОВА
В результате российских атак по Орехову обошлось без жертв и пострадавших, отметили в Запорожской ОВА
Фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 18 апреля трижды обстреляли Орехов Запорожской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Уже трижды за сегодняшний день террористические войска ударили по многострадальному Орехову. Запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами били по частному сектору. Специалисты ликвидируют пожары и ликвидируют последствия вражеских атак", – написал руководитель ОВА.

По словам Малашко, в результате российских атак обошлось без жертв и пострадавших.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Оккупанты бомбят и обстреливают Орехов практически каждый день.

Теги: Россия, Украина, пожар, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, российские оккупанты, Орехов, Юрий Малашко
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