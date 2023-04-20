Оккупанты убили двух мирных жителей в Запорожской области, еще одну женщину травмировали – ОВА

"Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей: итоги [российских] террористических ударов по линии разграничения. Российский снаряд унес жизни супругов в Малой Токмачке. 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли в собственном дворе", – написал он.

Глава ОВА добавил, что во время артиллерийского обстрела в Каменском Запорожской области травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с хлебом для себя и своих соседей.

"Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где предоставляется вся необходимая помощь", – отчитался Малашко.