Оккупанты убили двух мирных жителей в Запорожской области, еще одну женщину травмировали – ОВА

"Убили, травмировали, изуродовали судьбы мирных людей: итоги [российских] террористических ударов по линии разграничения. Российский снаряд унес жизни супругов в Малой Токмачке. 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли в собственном дворе", – написал он.
Глава ОВА добавил, что во время артиллерийского обстрела в Каменском Запорожской области травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с хлебом для себя и своих соседей.
"Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где предоставляется вся необходимая помощь", – отчитался Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.