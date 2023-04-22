В Мелитополе в результате утреннего взрыва сгорел тепловоз – мэр

Утром Федоров заявлял об очередном взрыве в Мелитополе, по его информации, туда отправили "скорую", полицию и пожарных.
"Взрыв был одиночный, вблизи мелитопольского локомотивного депо. За последние недели там взрывалось минимум трижды", – отметил мэр.
По его данным, в этот раз взорвался наполненный топливом тепловоз. Он напомнил, что по железной дороге захватчики доставляли грузы и боеприпасы из Крыма.
"По предварительной информации, один из "дизелей" теперь не сможет доставлять ни боеприпасы, ни человеческий ресурс... Говорят, хорошо пылал: гасили-гасили, но не спасли", – заявил городской голова.
В то же время местное издание "Риа-Мелитополь" написало также со ссылкой на собственные источники, что партизаны подорвали тепловоз с кадыровцами.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.