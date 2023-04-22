В Мелитополе в результате утреннего взрыва сгорел тепловоз – мэр

Взрыв в Мелитополе раздался сегодня утром Фото: ria-m.tv

Утром Федоров заявлял об очередном взрыве в Мелитополе, по его информации, туда отправили "скорую", полицию и пожарных.

"Взрыв был одиночный, вблизи мелитопольского локомотивного депо. За последние недели там взрывалось минимум трижды", – отметил мэр.

По его данным, в этот раз взорвался наполненный топливом тепловоз. Он напомнил, что по железной дороге захватчики доставляли грузы и боеприпасы из Крыма.

"По предварительной информации, один из "дизелей" теперь не сможет доставлять ни боеприпасы, ни человеческий ресурс... Говорят, хорошо пылал: гасили-гасили, но не спасли", – заявил городской голова.

В то же время местное издание "Риа-Мелитополь" написало также со ссылкой на собственные источники, что партизаны подорвали тепловоз с кадыровцами.