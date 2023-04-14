В Мелитополе прогремел "сверхмощный" взрыв возле железнодорожного депо, где находится техника и боеприпасы оккупантов – мэр

"Утро для врага началось совсем нехорошо – в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо. Детали сообщим позже. Но враг там концентрирует технику и боеприпасы. И на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала от взрывов, но еще не полностью разрушена", – сказал Федоров.

Он отметил, что накануне вечером в районе мелитопольского аэродрома была слышна перестрелка и взрывы. По мнению мэра, оккупанты "не поделили что-то" между собой.