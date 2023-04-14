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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе прогремел "сверхмощный" взрыв возле железнодорожного депо, где находится техника и боеприпасы оккупантов – мэр

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Федоров: Утро для врага началось совсем нехорошо
Федоров: Утро для врага началось совсем нехорошо
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 14 апреля прогремел взрыв в районе железнодорожного депо. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Утро для врага началось совсем нехорошо – в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо. Детали сообщим позже. Но враг там концентрирует технику и боеприпасы. И на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала от взрывов, но еще не полностью разрушена", – сказал Федоров.

Он отметил, что накануне вечером в районе мелитопольского аэродрома была слышна перестрелка и взрывы. По мнению мэра, оккупанты "не поделили что-то" между собой.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, боеприпасы, война России против Украины, Иван Федоров
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