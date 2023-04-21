"Не вписался в поворот". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что в центре города перевернулся российский ЗРК

Российская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот, отметил мэр Мелитополя Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Об этом в 14.58 в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"С техникой оккупантов в последнее время что-то случается. Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого – в самом центре пока оккупированного Мелитополя", – рассказал Федоров.

Он напомнил, что накануне, 20 апреля, не долетел российский вертолет.

"Когда оккупанты наконец-то поймут, что в целом повернули не туда?" – отметил мэр Мелитополя.