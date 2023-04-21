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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не вписался в поворот". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что в центре города перевернулся российский ЗРК

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Российская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот, отметил мэр Мелитополя
Российская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот, отметил мэр Мелитополя
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области 21 апреля перевернулся российский ЗРК.

Об этом в 14.58 в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"С техникой оккупантов в последнее время что-то случается. Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот: перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого – в самом центре пока оккупированного Мелитополя", – рассказал Федоров.

Он напомнил, что накануне, 20 апреля, не долетел российский вертолет.

"Когда оккупанты наконец-то поймут, что в целом повернули не туда?" – отметил мэр Мелитополя.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, вертолет, ПВО, Запорожская область, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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