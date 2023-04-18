Оккупанты воруют кондиционеры и проверяют у жителей татуировки. Федоров рассказал о ситуации в Мелитополе

"Началась проверка мужчин на наличие татуировок. На любом блокпосту могут раздеть, чтобы проверить татуировки. Продолжают искать сопротивление и партизан на временно оккупированных территориях", – сказал он.
Началась новая волна воровства урожая в сельских населенных пунктах. В Энергодаре из детских садов вывозят мебель в неизвестном направлении. Такая же ситуация в Мелитополе, массово снимают кондиционеры с производственных и офисных зданий, а из некоторых помещений вывозят мебель.
В регионе продолжают активно действовать партизаны. Как показатель плодотворной кооперации сопротивления с украинскими силовыми структурами Федоров привел то, что оккупанты открыли очередной госпиталь для военных в поселке Высокое на базе спортзала местной школы.
"За последние три недели было более 20 "бавовн" на временно оккупированной части Мелитопольского района. Последняя – это локомотивное депо, наш мелитопольский аэродром и коллаборанты", – сказал он.
Федоров добавил, что, по его данным, за последние несколько недель с оккупированной территории Мелитопольского района выехало как минимум 2 тыс. местных жителей.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.