Оккупанты воруют кондиционеры и проверяют у жителей татуировки. Федоров рассказал о ситуации в Мелитополе

"Началась проверка мужчин на наличие татуировок. На любом блокпосту могут раздеть, чтобы проверить татуировки. Продолжают искать сопротивление и партизан на временно оккупированных территориях", – сказал он.

Началась новая волна воровства урожая в сельских населенных пунктах. В Энергодаре из детских садов вывозят мебель в неизвестном направлении. Такая же ситуация в Мелитополе, массово снимают кондиционеры с производственных и офисных зданий, а из некоторых помещений вывозят мебель.

В регионе продолжают активно действовать партизаны. Как показатель плодотворной кооперации сопротивления с украинскими силовыми структурами Федоров привел то, что оккупанты открыли очередной госпиталь для военных в поселке Высокое на базе спортзала местной школы.

"За последние три недели было более 20 "бавовн" на временно оккупированной части Мелитопольского района. Последняя – это локомотивное депо, наш мелитопольский аэродром и коллаборанты", – сказал он.

Федоров добавил, что, по его данным, за последние несколько недель с оккупированной территории Мелитопольского района выехало как минимум 2 тыс. местных жителей.