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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты воруют кондиционеры и проверяют у жителей татуировки. Федоров рассказал о ситуации в Мелитополе

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Российские оккупанты продолжают мародерить на временно захваченных территориях
Российские оккупанты продолжают мародерить на временно захваченных территориях
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают мародерство и усилили давление на жителей захваченной части Запорожской области. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров 18 апреля на брифинге в медиацентре "Украина Укринформ".

"Началась проверка мужчин на наличие татуировок. На любом блокпосту могут раздеть, чтобы проверить татуировки. Продолжают искать сопротивление и партизан на временно оккупированных территориях", – сказал он.

Началась новая волна воровства урожая в сельских населенных пунктах. В Энергодаре из детских садов вывозят мебель в неизвестном направлении. Такая же ситуация в Мелитополе, массово снимают кондиционеры с производственных и офисных зданий, а из некоторых помещений вывозят мебель.

В регионе продолжают активно действовать партизаны. Как показатель плодотворной кооперации сопротивления с украинскими силовыми структурами Федоров привел то, что оккупанты открыли очередной госпиталь для военных в поселке Высокое на базе спортзала местной школы.

"За последние три недели было более 20 "бавовн" на временно оккупированной части Мелитопольского района. Последняя – это локомотивное депо, наш мелитопольский аэродром и коллаборанты", – сказал он.

Федоров добавил, что, по его данным, за последние несколько недель с оккупированной территории Мелитопольского района выехало как минимум 2 тыс. местных жителей.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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