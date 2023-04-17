Коллаборанты массово пытаются выходить на украинские спецслужбы и договариваться – мэр Мелитополя

"Если помните, три недели назад взорвался автомобиль коллаборанта Зубарева. И буквально вчера он выпустил видео из больницы, на котором жалуется на плохое медицинское обслуживание, что ему не помогли в больнице и так далее", – сказал он.

По его словам, сейчас у коллаборантов наблюдается паника и они ищут для себя выход.

"Есть радостная новость: массово они выходят на наши Вооруженные силы и спецслужбы, чтобы попытаться договориться о сотрудничестве. Это для них сейчас единственный путь. С оккупированной территории их уже не выпустят, они пишут расписки [оккупантам], что не будут выезжать", – рассказал он.