ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты массово пытаются выходить на украинские спецслужбы и договариваться – мэр Мелитополя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров рассказал о панике у коллаборантов
Федоров рассказал о панике у коллаборантов
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Коллаборанты на оккупированных территориях понимают свое положение и пытаются выйти из ситуации. Об этом рассказал мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Если помните, три недели назад взорвался автомобиль коллаборанта Зубарева. И буквально вчера он выпустил видео из больницы, на котором жалуется на плохое медицинское обслуживание, что ему не помогли в больнице и так далее", – сказал он.

По его словам, сейчас у коллаборантов наблюдается паника и они ищут для себя выход.

"Есть радостная новость: массово они выходят на наши Вооруженные силы и спецслужбы, чтобы попытаться договориться о сотрудничестве. Это для них сейчас единственный путь. С оккупированной территории их уже не выпустят, они пишут расписки [оккупантам], что не будут выезжать", – рассказал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
Галина ГРИШИНА
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
Галина ГРИШИНА
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Галина ГРИШИНА
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Галина ГРИШИНА
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Галина ГРИШИНА
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Галина ГРИШИНА
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (244838)
2
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (55569)
3
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (46638)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (28637)
5
Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай (27043)
6
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику (22544)
7
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (20490)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17515)
 
 
 
 