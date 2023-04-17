Коллаборанты массово пытаются выходить на украинские спецслужбы и договариваться – мэр Мелитополя

"Если помните, три недели назад взорвался автомобиль коллаборанта Зубарева. И буквально вчера он выпустил видео из больницы, на котором жалуется на плохое медицинское обслуживание, что ему не помогли в больнице и так далее", – сказал он.
По его словам, сейчас у коллаборантов наблюдается паника и они ищут для себя выход.
"Есть радостная новость: массово они выходят на наши Вооруженные силы и спецслужбы, чтобы попытаться договориться о сотрудничестве. Это для них сейчас единственный путь. С оккупированной территории их уже не выпустят, они пишут расписки [оккупантам], что не будут выезжать", – рассказал он.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.