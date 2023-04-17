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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют жителей захваченных территорий получать паспорта РФ и затем мобилизуют – мэр Мелитополя

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Оккупанты забирают в армию украинцев, получивших российские паспорта, рассказал Федоров
Оккупанты забирают в армию украинцев, получивших российские паспорта, рассказал Федоров
Фото: EPA

На оккупированных россиянами территориях Украины проходит очередная волна принудительной паспортизации. Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров 17 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Сегодня невозможно получать медицинскую помощь без получения российского паспорта. За качественной помощью нужно вообще ехать в Симферополь, а там точно не примут без паспорта РФ. Но очередная история, которую пытаются навязать россияне, такова: если человек выезжал с оккупированной территории и затем возвращается, то его уже фиксируют не как жителя Мелитополя, который там жил последние 30 лет, а выдают миграционную карту, и он имеет право жить там только 90 дней. После этого либо нужно получить российский паспорт, либо выехать", – рассказал он.

По словам Федорова, началась и тенденция принудительной мобилизации.

"По всем предприятиям, которые продолжают функционировать, поставили целью до 18-го числа собрать все данные для военкомата у тех жителей, которые получили паспорта РФ. Российский паспорт – это действительно билет к первоочередной мобилизации", – сказал он.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: паспорт, Мелитополь, мобилизация, Запорожская область, российские оккупанты, Иван Федоров
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