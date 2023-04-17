Оккупанты заставляют жителей захваченных территорий получать паспорта РФ и затем мобилизуют – мэр Мелитополя

"Сегодня невозможно получать медицинскую помощь без получения российского паспорта. За качественной помощью нужно вообще ехать в Симферополь, а там точно не примут без паспорта РФ. Но очередная история, которую пытаются навязать россияне, такова: если человек выезжал с оккупированной территории и затем возвращается, то его уже фиксируют не как жителя Мелитополя, который там жил последние 30 лет, а выдают миграционную карту, и он имеет право жить там только 90 дней. После этого либо нужно получить российский паспорт, либо выехать", – рассказал он.

По словам Федорова, началась и тенденция принудительной мобилизации.

"По всем предприятиям, которые продолжают функционировать, поставили целью до 18-го числа собрать все данные для военкомата у тех жителей, которые получили паспорта РФ. Российский паспорт – это действительно билет к первоочередной мобилизации", – сказал он.