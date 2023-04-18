Оккупанты делают жителей Мелитополя "иностранцами" в родном городе и вынуждают к получению паспорта РФ – мэр

Об этом 18 апреля в Telegram проинформировал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты делают мелитопольцев "иностранцами" в родном городе и вынуждают к получению паспорта РФ, – написал он. – Нововведение от захватчиков: человек, вынужденный вернуться во временно оккупированный родной город для помощи родным, въезжая на авто, должен либо уехать в течение 90 суток, либо перерегистрировать машину по фейковому оккупационному законодательству. А для этого требуется рашистский паспорт и гражданство страны-агрессора".

Накануне, 17 апреля, Федоров сообщал, что оккупанты заставляют жителей захваченных территорий получать паспорта РФ и затем мобилизуют.