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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты делают жителей Мелитополя "иностранцами" в родном городе и вынуждают к получению паспорта РФ – мэр

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Оккупанты заставляют жителей захваченных территорий получать паспорта РФ и затем мобилизуют, отмечал мэр Мелитополя 17 апреля
Оккупанты заставляют жителей захваченных территорий получать паспорта РФ и затем мобилизуют, отмечал мэр Мелитополя 17 апреля
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты принуждают жителей временно захваченного Мелитополя Запорожской области регистрировать автомобили по местному "законодательству", что требует наличия паспорта РФ.

Об этом 18 апреля в Telegram проинформировал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты делают мелитопольцев "иностранцами" в родном городе и вынуждают к получению паспорта РФ, – написал он. – Нововведение от захватчиков: человек, вынужденный вернуться во временно оккупированный родной город для помощи родным, въезжая на авто, должен либо уехать в течение 90 суток, либо перерегистрировать машину по фейковому оккупационному законодательству. А для этого требуется рашистский паспорт и гражданство страны-агрессора".

Накануне, 17 апреля, Федоров сообщал, что оккупанты заставляют жителей захваченных территорий получать паспорта РФ и затем мобилизуют.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В Центре национального сопротивления (ЦНС), созданном Силами спецопераций ВСУ, рассказали 31 марта 2023 года, что из-за медленной паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам в местные "органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре. Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой, подчеркнули в ЦНС.

Российские оккупанты создали "мобильные группы" по паспортизации населения на юге Украины, отметили в ЦНС 7 апреля.

В тот же день в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также ограничивают их передвижение и запугивают.

Теги: Россия, Украина, автомобили, оккупация, паспорт, гражданство, Мелитополь, Запорожская область, законодательство, иностранцы, война России против Украины, население, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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