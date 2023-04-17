В Мелитополе оккупанты показывают на большом экране обращение убитого пропагандиста Татарского – мэр

"Это яркий пример пропаганды, которую они несут на временно оккупированные территории. И в этом обращении Татарский говорит: мы все умрем, нужно быть к этому готовыми. Именно к этому они готовят жителей оккупированных территорий. Но мы не опускаем руки и максимально даем объективную информацию", – сказал он.

Федоров добавил, что оккупанты активно пытаются распространять свою пропаганду в том числе среди детей. Их забирают якобы в лагеря отдыха на территории РФ и оккупированного Крыма и "промывают им мозги", сказал он. Также это продолжается в вузах, где создаются подразделения "юнармии", которые, по мнению оккупантов, будут им помогать на оккупированных территориях.