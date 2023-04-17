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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты показывают на большом экране обращение убитого пропагандиста Татарского – мэр

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Мелитопольцам показывают видео умершего пропагандиста
Мелитопольцам показывают видео умершего пропагандиста
Скриншот: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

В последние дни на центральной площади временно оккупированного Мелитополя Запорожской области стоит большой экран, на котором транслируют выступления убитого пророссийского "военкора" Владлена Татарского. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона 17 апреля, видео он опубликовал в Telegram.

"Это яркий пример пропаганды, которую они несут на временно оккупированные территории. И в этом обращении Татарский говорит: мы все умрем, нужно быть к этому готовыми. Именно к этому они готовят жителей оккупированных территорий. Но мы не опускаем руки и максимально даем объективную информацию", – сказал он.

Федоров добавил, что оккупанты активно пытаются распространять свою пропаганду в том числе среди детей. Их забирают якобы в лагеря отдыха на территории РФ и оккупированного Крыма и "промывают им мозги", сказал он. Также это продолжается в вузах, где создаются подразделения "юнармии", которые, по мнению оккупантов, будут им помогать на оккупированных территориях.

Контекст:

Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области. По сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году. Был "военкором", вел Telegram-канал. 30 сентября 2022 года Татарский в Георгиевском зале после выступления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященного попытке незаконной аннексии части территорий Украины, записал видео со словами: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", которое стало вирусным. Татарский внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

2 апреля 2023 года во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, сообщалось о 32 пострадавших. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало руководителю российской частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.

Полиция задержала петербурженку Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Национальный антитеррористический комитет РФ назвал взрыв, в результате которого погиб Татарский, терактом, спланированным спецслужбами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема убийства Татарского не входит в круг его интересов. По словам главы государства, о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве, "должна думать Россия".

Ответственность за взрыв взяло на себя российское формирование "Национальная республиканская армия". В организации подчеркнули, что подготовили убийство "против известного поджигателя и пропагандиста войны" автономно, без участия иностранных структур, "тем более спецслужб".

ФСБ РФ заявила 13 апреля, что теракт 2 апреля, в результате которого погиб Татарский, был якобы организован "спецслужбами Украины и их агентурой", в том числе выехавшими из РФ оппозиционерами.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, российская пропаганда, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, Владлен Татарский
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