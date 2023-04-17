В Мелитополе оккупанты показывают на большом экране обращение убитого пропагандиста Татарского – мэр

"Это яркий пример пропаганды, которую они несут на временно оккупированные территории. И в этом обращении Татарский говорит: мы все умрем, нужно быть к этому готовыми. Именно к этому они готовят жителей оккупированных территорий. Но мы не опускаем руки и максимально даем объективную информацию", – сказал он.
Федоров добавил, что оккупанты активно пытаются распространять свою пропаганду в том числе среди детей. Их забирают якобы в лагеря отдыха на территории РФ и оккупированного Крыма и "промывают им мозги", сказал он. Также это продолжается в вузах, где создаются подразделения "юнармии", которые, по мнению оккупантов, будут им помогать на оккупированных территориях.
Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области. По сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году. Был "военкором", вел Telegram-канал. 30 сентября 2022 года Татарский в Георгиевском зале после выступления президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященного попытке незаконной аннексии части территорий Украины, записал видео со словами: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", которое стало вирусным. Татарский внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.
2 апреля 2023 года во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, сообщалось о 32 пострадавших. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало руководителю российской частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.
Полиция задержала петербурженку Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.
Национальный антитеррористический комитет РФ назвал взрыв, в результате которого погиб Татарский, терактом, спланированным спецслужбами Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема убийства Татарского не входит в круг его интересов. По словам главы государства, о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве, "должна думать Россия".
Ответственность за взрыв взяло на себя российское формирование "Национальная республиканская армия". В организации подчеркнули, что подготовили убийство "против известного поджигателя и пропагандиста войны" автономно, без участия иностранных структур, "тем более спецслужб".
ФСБ РФ заявила 13 апреля, что теракт 2 апреля, в результате которого погиб Татарский, был якобы организован "спецслужбами Украины и их агентурой", в том числе выехавшими из РФ оппозиционерами.