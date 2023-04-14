Геннадий Гудков: Не исключаю, что Татарский погиб не от статуэтки, а взрывчатка была заложена кем-то в совершенно другом месте

Бацман напомнила, что ликвидированный военкор прославился фразой "Всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим".

"Он эту фразу произнес на приеме у [президента РФ Владимира] Путина. В кремлевском дворце", – уточнил Гудков.

Российский оппозиционный политик заявил, что склоняется к "российской версии" взрыва.

"Тут совершенно не бьется украинская версия. Ну, во-первых, смотрите: взрыв произошел непонятно от чего. Якобы от статуэтки. Возможно. Я не исключаю. Но я также не исключаю, что это специальная операция прикрытия, а взрывчатка была заложена кем-то в совершенно другом месте", – допустил он.

Полковник ФСБ России в отставке пояснил, почему он внимательно присматривается к этой версии.

"Ну вот обратили внимание? У этой девушки [Дарьи Треповой, арестованной российскими спецслужбами по подозрению в теракте] берут как бы показания – она говорит: "Да, меня подставили, меня попросили подарить статуэтку. Я, конечно, не знала". Она там действительно сама на первом ряду сидела и при этом, так сказать, если действительно в этой статуэтке было заложено взрывное устройство, ее могло там и контузить, и ранить", – сказал Гудков.

По его мнению, человек, который знает, что сейчас произойдет взрыв, "так спокойно не будет сидеть, если только взрыватель не в кармане".

Политик обратил внимание на детали признаний Треповой.

"Потом, когда ее спрашивают: "Ну а кто вам передал статуэтку?" – она говорит: "А вот это я вам скажу чуть позже". Я в эти процедурные хитрости Следственного комитета совершенно не верю. Почему я в них не верю? Потому что они сначала кладут мордой в грязь, ломают руки, ноги, пытают, не пускают адвокатов, проводят незаконные обыски и все что угодно с людьми делают – и ничего. А потом появляется адвокат", – рассказал он, посчитав подозрительным, что в этот раз Следком отступил от этой практики.

Кроме того, заявил экс-сотрудник ФСБ РФ, произошедшее "уж очень похоже" на операцию прикрытия.

"Кафе принадлежит [основателю российской ЧВК "Вагнер, признанной международной преступной организацией] Пригожину. Если рассматривать версию, что какая-то радикальная, отмороженная организация совершила это для того, чтобы обострить ситуацию... Ну, Пригожин как раз из этих радикальных криминальных организаций, которые готовы там что-то обострять. А почему не допустить, что это взрывное устройство было заложено в трибуну, а вся эта статуэтка, все эти девушки, юноши – они всего лишь операция прикрытия?" – предположил Гудков.

К такому сценарию, считает он, могли прибегнуть спецслужбы, либо "отмороженные радикальные организации", либо это могли сделать "влиятельные друзья, которые дружили и с [взорванной в 2022 году в машине российской пропагандисткой Дарьей] Дугиной, и с этим парнем [известным под псевдонимом Татарский]".

"Одна от взрыва погибла, второй погиб от взрыва. А может, они там просто что-то не поделили: какие-то серьезные деньги, которые пилили откровенно и самоотверженно. Мы не знаем", – отметил политик.

Гипотетически, подчеркивает Гудков, может рассматриваться любая версия ликвидации Татарского, но "украинский след" он считает самым маловероятным.

"Вплоть до того, что прилетели инопланетяне и решили таким образом отметиться на Земле. Но что говорит против украинской версии? Против украинской версии говорит первое: калибр. Ну извиняюсь за выражение, рылом он не вышел на какую-то серьезную фигуру, которая что-то там сделала. Что, некому было отомстить, что ли? Некого было, так сказать, подвергнуть какой-то экзекуции? К сожалению, не того калибра. Был бы там какой-нибудь видный военачальник или видный министр, должностное лицо", – высказался оппозиционный политик.

Организовать такую операцию на чужой территории – это "чудовищный риск", считает он.

"Ради чего? Ради какого-то отмороженного парня, который явно больной на голову, потому что он то банк грабит, то идет на какую-то войну, то вдруг заделался каким-то блогером – чуть ли не военным корреспондентом? Ну не та фигура, не та фигура. На самом последнем месте украинский след. Я его там не вижу.", – резюмировал Гудков.

Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube