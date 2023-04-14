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Геннадий Гудков: Не исключаю, что Татарский погиб не от статуэтки, а взрывчатка была заложена кем-то в совершенно другом месте

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Татарский вряд ли мог быть целью украинских спецслужб, считает Гудков
Татарский вряд ли мог быть целью украинских спецслужб, считает Гудков
Скриншот: Владлен Татарский / Telegram

Взрыв в Санкт-Петербурге (РФ), в результате которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский, вероятнее всего, организовала российская сторона. Блогер был не настолько значительной фигурой, чтобы ради его ликвидации украинские спецслужбы решились на рискованную операцию на территории РФ. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Бацман напомнила, что ликвидированный военкор прославился фразой "Всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим".

"Он эту фразу произнес на приеме у [президента РФ Владимира] Путина. В кремлевском дворце", – уточнил Гудков.

Российский оппозиционный политик заявил, что склоняется к "российской версии" взрыва.

"Тут совершенно не бьется украинская версия. Ну, во-первых, смотрите: взрыв произошел непонятно от чего. Якобы от статуэтки. Возможно. Я не исключаю. Но я также не исключаю, что это специальная операция прикрытия, а взрывчатка была заложена кем-то в совершенно другом месте", – допустил он.

Полковник ФСБ России в отставке пояснил, почему он внимательно присматривается к этой версии.

"Ну вот обратили внимание? У этой девушки [Дарьи Треповой, арестованной российскими спецслужбами по подозрению в теракте] берут как бы показания – она говорит: "Да, меня подставили, меня попросили подарить статуэтку. Я, конечно, не знала". Она там действительно сама на первом ряду сидела и при этом, так сказать, если действительно в этой статуэтке было заложено взрывное устройство, ее могло там и контузить, и ранить", – сказал Гудков.

По его мнению, человек, который знает, что сейчас произойдет взрыв, "так спокойно не будет сидеть, если только взрыватель не в кармане".

Политик обратил внимание на детали признаний Треповой.

"Потом, когда ее спрашивают: "Ну а кто вам передал статуэтку?" – она говорит: "А вот это я вам скажу чуть позже". Я в эти процедурные хитрости Следственного комитета совершенно не верю. Почему я в них не верю? Потому что они сначала кладут мордой в грязь, ломают руки, ноги, пытают, не пускают адвокатов, проводят незаконные обыски и все что угодно с людьми делают – и ничего. А потом появляется адвокат", – рассказал он, посчитав подозрительным, что в этот раз Следком отступил от этой практики.

Кроме того, заявил экс-сотрудник ФСБ РФ, произошедшее "уж очень похоже" на операцию прикрытия.

"Кафе принадлежит [основателю российской ЧВК "Вагнер, признанной международной преступной организацией] Пригожину. Если рассматривать версию, что какая-то радикальная, отмороженная организация совершила это для того, чтобы обострить ситуацию... Ну, Пригожин как раз из этих радикальных криминальных организаций, которые готовы там что-то обострять. А почему не допустить, что это взрывное устройство было заложено в трибуну, а вся эта статуэтка, все эти девушки, юноши – они всего лишь операция прикрытия?" – предположил Гудков.

К такому сценарию, считает он, могли прибегнуть спецслужбы, либо "отмороженные радикальные организации", либо это могли сделать "влиятельные друзья, которые дружили и с [взорванной в 2022 году в машине российской пропагандисткой Дарьей] Дугиной, и с этим парнем [известным под псевдонимом Татарский]".

"Одна от взрыва погибла, второй погиб от взрыва. А может, они там просто что-то не поделили: какие-то серьезные деньги, которые пилили откровенно и самоотверженно. Мы не знаем", – отметил политик.

Гипотетически, подчеркивает Гудков, может рассматриваться любая версия ликвидации Татарского, но "украинский след" он считает самым маловероятным.

"Вплоть до того, что прилетели инопланетяне и решили таким образом отметиться на Земле. Но что говорит против украинской версии? Против украинской версии говорит первое: калибр. Ну извиняюсь за выражение, рылом он не вышел на какую-то серьезную фигуру, которая что-то там сделала. Что, некому было отомстить, что ли? Некого было, так сказать, подвергнуть какой-то экзекуции? К сожалению, не того калибра. Был бы там какой-нибудь видный военачальник или видный министр, должностное лицо", – высказался оппозиционный политик.

Организовать такую операцию на чужой территории – это "чудовищный риск", считает он.

"Ради чего? Ради какого-то отмороженного парня, который явно больной на голову, потому что он то банк грабит, то идет на какую-то войну, то вдруг заделался каким-то блогером – чуть ли не военным корреспондентом? Ну не та фигура, не та фигура. На самом последнем месте украинский след. Я его там не вижу.", – резюмировал Гудков.

Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – уроженец Макеевки Донецкой области. Согласно сообщениям роспропаганды, он присоединился к боевикам "ЛНР" в 2014 году, когда РФ начала войну на Донбассе. В последнее время был "военкором", вел Telegram-канал. 30 сентября 2022 года Татарский был в Георгиевском зале на выступлении президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, посвященном попытке незаконной аннексии части территорий Украины. Он записал оттуда видео со словами: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим", которое стало вирусным. Татарский внесен в базу сайта "Миротворец" как военный преступник.

2 апреля 2023 года во время "творческого вечера" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, сообщалось о 32 пострадавших. Кафе, по данным "Фонтанки", ранее принадлежало руководителю российской частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. 

Полиция задержала петербурженку Дарью Трепову, которая, предположительно, подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Татарского "является терактом", а к его планированию могут иметь отношение украинские спецслужбы. Национальный антитеррористический комитет РФ также озвучил версию, что взрыв, в результате которого погиб Татарский, – это якобы теракт, спланированный спецслужбами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема убийства Татарского не входит в круг его интересов. По словам главы государства, о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве, "должна думать Россия".

Ответственность за взрыв взяло на себя российское формирование "Национальная республиканская армия". В организации подчеркнули, что подготовили убийство "против известного поджигателя и пропагандиста войны" автономно, без участия иностранных структур, "тем более спецслужб". 

ФСБ РФ заявила 13 апреля, что теракт 2 апреля, в результате которого погиб Татарский, был якобы организован "спецслужбами Украины и их агентурой", в том числе выехавшими из РФ оппозиционерами.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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