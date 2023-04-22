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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя сообщил об утренней "бавовне" в городе, на место взрыва оккупанты отправили "скорую" и пожарных

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В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 22 апреля прогремел взрыв. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Утренняя "бавовна" во временно оккупированном Мелитополе. Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города", – написал Федоров.

По его словам, "засуетились и оккупанты". В сторону района Нового Мелитополя они отправили "скорую", полицию и пожарных.

Детали взрыва уточняются.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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