Мэр Мелитополя сообщил об утренней "бавовне" в городе, на место взрыва оккупанты отправили "скорую" и пожарных

"Утренняя "бавовна" во временно оккупированном Мелитополе. Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города", – написал Федоров.

По его словам, "засуетились и оккупанты". В сторону района Нового Мелитополя они отправили "скорую", полицию и пожарных.

Детали взрыва уточняются.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.