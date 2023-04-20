Мелитопольских спортсменов, которые помогают россиянам, лишили звания "Мастер спорта Украины" – мэр

"Уже не мастер спорта Украины международного класса Виктор Савченко. Титулованный тренер по кикбоксингу из Мелитополя сейчас угождает рашистам, поэтому не имеет права обучать дисциплине наших детей", – заявил Федоров.
По его словам, звания "Мастер спорта Украины" также лишили мелитопольцев Андрея Рыбницкого (гандбол), Дмитрия Хассая (бодибилдинг), Дмитрия Глека и Романа Дзюбу (оба – пауэрлифтинг).
"До недавнего времени все они славились своими спортивными достижениями. Сейчас – тем, что продались врагу за рубли. Другим коллаборантам – приготовиться!" – написал мэр города.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.