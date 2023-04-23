Новый обстрел Херсонской области: повреждено 25 домов, есть раненые

Про его словам, оккупанты попали в здание местной школы. Кроме того, задело около 25 жилых домов и автомобиль полиции.

Прокудин написал, что в результате обстрела есть пострадавшие.

"Ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. у еще одной 57-летней местной жительницы ранена рука. Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь", – говорится в сообщении.

22 апреля россияне 54 раза вели огонь по Херсонской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, ПТРК, беспилотников и авиации. Один человек погиб, еще двое получили ранения, проинформировала пресс-служба ОВА.