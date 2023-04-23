Новый обстрел Херсонской области: повреждено 25 домов, есть раненые

Про его словам, оккупанты попали в здание местной школы. Кроме того, задело около 25 жилых домов и автомобиль полиции.
Прокудин написал, что в результате обстрела есть пострадавшие.
"Ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. у еще одной 57-летней местной жительницы ранена рука. Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь", – говорится в сообщении.
22 апреля россияне 54 раза вели огонь по Херсонской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, ПТРК, беспилотников и авиации. Один человек погиб, еще двое получили ранения, проинформировала пресс-служба ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.