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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть погибший – ОВА

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Прокудин рассказал об обстреле села Кизомыс
Прокудин рассказал об обстреле села Кизомыс
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Российские войска обстреляли Кизомыс Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram 20 аперля глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская орда снова обстреляла село Кизомыс. Убили 59-летнего мужчину", – написал он.

В Херсонской ОВА уточнили, что обстрел произошел в четверг в обед.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Прокудин
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