Во время "визита" Путина на оккупированные территории Украины Кремль заявил о существовании новой группы войск – британская разведка

В пресс-службе напомнили, что 18 апреля Кремль опубликовал пресс-релиз о якобы визите президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины. В частности, в сообщении заявляли, что он посетил штаб "группировки войск "Днепр". Разведка отметила, что это одно из первый упоминаний об этой группировке.

"В начале вторжения российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в России, например, западная и центральная группы войск. Существование явно новой группировки войск "Днепр" предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия группировки "Днепр", вероятно, будет защищать южный сектор оккупированной зоны, и особенно юго-западный фланг, который в настоящее время отмечен рекой Днепр", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/qMRRvjqvYw — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 20, 2023