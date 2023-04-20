Во время "визита" Путина на оккупированные территории Украины Кремль заявил о существовании новой группы войск – британская разведка

В пресс-службе напомнили, что 18 апреля Кремль опубликовал пресс-релиз о якобы визите президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины. В частности, в сообщении заявляли, что он посетил штаб "группировки войск "Днепр". Разведка отметила, что это одно из первый упоминаний об этой группировке.
"В начале вторжения российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в России, например, западная и центральная группы войск. Существование явно новой группировки войск "Днепр" предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия группировки "Днепр", вероятно, будет защищать южный сектор оккупированной зоны, и особенно юго-западный фланг, который в настоящее время отмечен рекой Днепр", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 20, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/qMRRvjqvYw
18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".
Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?" – которая может свидетельствовать о том, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков.
Проанализировав видео из поездки, журналисты пришли к выводу, что Путин встретился с российскими военными на базе отдыха "Бригантина" в селе Счастливцево Херсонской области. Оттуда до передовой примерно 150 км.
При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что Путин – "человек-испуг", поэтому на оккупированные территории Украины ездил его двойник.