Белый дом о "визите" Путина в Херсонскую область: Он понимает, что у РФ все плохо

"Визит Путина выглядит как индикатор, что они знают – для России все идет не очень хорошо. Они понимают это", – сказала она.
По ее словам, сам Путин тоже это четко осознает.
"Возможно, он пытается как-то сплотить российское население, так как знает, что его армия плохо справляется", – сказала Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что оккупанты не имеют никаких законных оснований, чтобы претендовать на украинские территории, и что США продолжат поддерживать Украину.
18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".
Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков.
Во время своей незаконной поездки на оккупированную территорию Херсонской области Украины президент РФ Владимир Путин встретился с российскими военными на Арабатской стрелке. К такому выводу, исследовав размещенное на сайте Кремля видео визита Путина, пришли украинский "Центр журналистских расследований" и "Русская служба BBC". Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина".