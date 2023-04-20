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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом о "визите" Путина в Херсонскую область: Он понимает, что у РФ все плохо

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Карин Жан-Пьер прокомментировала якобы приезд Путина на оккупированные территории
Карин Жан-Пьер прокомментировала якобы приезд Путина на оккупированные территории
Фото: EPA

Президент страны-агрессора России Владимир Путин устроил "визит" на оккупированные территории Украины, так как понимает, что дела у армии РФ идут плохо. Об этом заявила на брифинге 19 апреля спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Видео опубликовал канал Белого дома в YouTube.

"Визит Путина выглядит как индикатор, что они знают – для России все идет не очень хорошо. Они понимают это", – сказала она.

По ее словам, сам Путин тоже это четко осознает.

"Возможно, он пытается как-то сплотить российское население, так как знает, что его армия плохо справляется", – сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что оккупанты не имеют никаких законных оснований, чтобы претендовать на украинские территории, и что США продолжат поддерживать Украину.  

Контекст:

18 апреля пресс-служба Кремля обнародовала видео, где рассказывается о визите Путина на временно оккупированные украинские территории (без привязки к дате). Сообщалось, что Путин побывал "на херсонском направлении" и в Луганской области, выслушал доклады командования оккупантов, поздравил российских военнослужащих с праздником Пасхи и "передал им в дар копии икон".

Во время дарения икон президент РФ произнес фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?", которая может свидетельствовать в пользу того, что поездка Путина состоялась до 16 апреля. Вскоре после публикации видеосюжета о поездке Путина на сайте Кремля фразу отредактировали, из аудиодорожки исчезло слово "будет".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что Путин побывал на временно оккупированной Россией территории Херсонской области якобы 17 апреля, и добавил, что Пасха в РФ идет 40 дней. "Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было", – сказал Песков. 

Во время своей незаконной поездки на оккупированную территорию Херсонской области Украины президент РФ Владимир Путин встретился с российскими военными на Арабатской стрелке. К такому выводу, исследовав размещенное на сайте Кремля видео визита Путина, пришли украинский "Центр журналистских расследований" и "Русская служба BBC". Сообщается, что он приезжал на базу отдыха "Бригантина".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Херсонская область, Белый дом, война России против Украины, Карин Жан-Пьер
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