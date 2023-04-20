Белый дом о "визите" Путина в Херсонскую область: Он понимает, что у РФ все плохо

"Визит Путина выглядит как индикатор, что они знают – для России все идет не очень хорошо. Они понимают это", – сказала она.

По ее словам, сам Путин тоже это четко осознает.

"Возможно, он пытается как-то сплотить российское население, так как знает, что его армия плохо справляется", – сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что оккупанты не имеют никаких законных оснований, чтобы претендовать на украинские территории, и что США продолжат поддерживать Украину.