Оккупанты 22 апреля 54 раза обстреляли Херсонскую область, есть погибший и пострадавшие – ОВА

Войска РФ выпустили 236 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, ПТРК, беспилотников и авиации.

"Херсон россияне атаковали дважды, выпустив по городу восемь снарядов", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии в Херсонской области один человек погиб, еще двое получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.