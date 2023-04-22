Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 235 снарядов, под обстрелы попали жилые кварталы – ОВА

Противник выпустил по населенным пунктам региона 235 снарядов из тяжелой артиллерии и беспилотников.

Под обстрелы со стороны российских захватчиков попали жилые кварталы.

По данным Прокудина, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

"С деоккупированной территории области [за сутки] эвакуированы 83 человека", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.