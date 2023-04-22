Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области 235 снарядов, под обстрелы попали жилые кварталы – ОВА

Противник выпустил по населенным пунктам региона 235 снарядов из тяжелой артиллерии и беспилотников.
Под обстрелы со стороны российских захватчиков попали жилые кварталы.
По данным Прокудина, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
"С деоккупированной территории области [за сутки] эвакуированы 83 человека", – добавил глава ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.