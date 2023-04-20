В Херсонской области задокументировали более 60 случаев изнасилований солдатами РФ во время оккупации – генпрокурор Костин

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на слушаниях в Конгрессе США 19 апреля, посвященных военным преступлениям РФ в Украине. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В Херсоне, как и в других городах, сексуальное насилие также использовалось как политическая и военная тактика российских сил. Это делалось для того, чтобы унизить и сломить сопротивление гражданского населения. Мы задокументировали в регионе более 60 случаев изнасилований", – сказал Костин.

Он привел несколько примеров: так, продолжается расследование по факту насильственного лишения свободы, постоянных изнасилований и унижения достоинства жительницы Херсонской области, которые продолжались в течение четырех месяцев.

В другом случае российский военнослужащий проник в дом женщины, находился там длительное время и, помимо изнасилований, угрожал физической расправой потерпевшей и ее девятилетнему сыну.

Также правоохранители расследуют случаи изнасилования несовершеннолетних. В одном из сел Херсонской области захватчик забрал несовершеннолетнюю из дома в присутствии матери и бабушки и изнасиловал ее.

Костин добавил, что россияне часто применяют сексуальные домогательства, изнасилования и пытки против семей военнослужащих сил обороны Украины.

"Оккупанты используют сексуальное насилие как оружие войны. И не только против женщин, но и против мужчин, несовершеннолетних и пожилых людей", – заявил генпрокурор.