Троим российским военным объявили о подозрении в изнасиловании жительницы Киевской области во время оккупации – Офис генпрокурора

Подозреваемые – военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37-я ОМСБр, в/ч 69647) вооруженных сил Российской Федерации, уроженцы Республики Бурятия, Читинской области и Иркутской области РФ.

"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Киевщины. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов. Через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда группами по три человека, состав которых постоянно менялся", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия и принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, "по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали".

"Другие в это время оставались на улице для преодоления возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей. Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день", – сообщили в ведомстве.

Военным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).