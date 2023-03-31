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Троим российским военным объявили о подозрении в изнасиловании жительницы Киевской области во время оккупации – Офис генпрокурора

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Офис генпрокурора объявил военным о подозрении в нарушении законов и обычаев войны
Офис генпрокурора объявил военным о подозрении в нарушении законов и обычаев войны
Фото: radiosvoboda.org

Украинское следствие объявило о подозрении троим российским военным в изнасиловании местной жительницы во время оккупации части Киевской области в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 30 марта в Telegram.

Подозреваемые – военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37-я ОМСБр, в/ч 69647) вооруженных сил Российской Федерации, уроженцы Республики Бурятия, Читинской области и Иркутской области РФ.

"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемые вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Киевщины. Они устрашали мирное население, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции, постоянно осматривали все помещения гражданских домов. Через 20 дней оккупации российские военные, среди которых подозреваемые, начали систематически вторгаться во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка. Делали это всегда группами по три человека, состав которых постоянно менялся", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия и принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, "по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали".

"Другие в это время оставались на улице для преодоления возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей. Один из них за время оккупации совершил насильственные действия сексуального характера раз, второй совершал такие действия дважды, а третий – в течение недели каждый день", – сообщили в ведомстве.

Военным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.

По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации нашли тела 1374 погибших мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, изнасилование, Киевская область, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
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