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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будут судить военного РФ, который имитировал расстрел женщины в Ирпене – Офис генпрокурора

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Обвинительный акт передан в суд
Обвинительный акт передан в суд
Фото: depositphotos.com

В Украине будут судить российского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 29 марта.

"22 марта 2022 года военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, находясь в Ирпене Бучанского района Киевской области, на территории жилого комплекса "Зеленый дом" искали патриотически настроенных граждан Украины", – говорится в сообщении.

В телефоне одной из женщин российские военные нашли фото ее сына, который является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

"Затем он направил автоматическое оружие в голову женщины и имитировал расстрел, нажимая пальцем на спусковой крючок. Такими действиями обвиняемый нанес потерпевшей сильные моральные и психические страдания", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В отношении российского военного в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.

По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации нашли тела 1374 погибших мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, Ирпень, война России против Украины, обвинительный акт, Офис генпрокурора
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