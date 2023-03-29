В Украине будут судить военного РФ, который имитировал расстрел женщины в Ирпене – Офис генпрокурора

"22 марта 2022 года военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, находясь в Ирпене Бучанского района Киевской области, на территории жилого комплекса "Зеленый дом" искали патриотически настроенных граждан Украины", – говорится в сообщении.
В телефоне одной из женщин российские военные нашли фото ее сына, который является военнослужащим Вооруженных сил Украины.
"Затем он направил автоматическое оружие в голову женщины и имитировал расстрел, нажимая пальцем на спусковой крючок. Такими действиями обвиняемый нанес потерпевшей сильные моральные и психические страдания", – сообщили в Офисе генпрокурора.
В отношении российского военного в суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.
В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.
По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации нашли тела 1374 погибших мирных жителей.