В Ирпене проводятся совместные учения, сигнал тревоги в городе – учебный – мэр

"На базе Ирпенского лицея №1 начинаются совместные учения работников ГСЧС, полиции, медиков, коммунальных служб и педагогов по действиям в случае чрезвычайной ситуации. Прошу не волноваться, сигнал тревоги в городе – учебный", – написал он.

По словам мэра, учения включают использование дымовых шашек и имитацию взрывов.

Маркушин напомнил, что именно в связи с учениями с 8.30 до 10.00 перекрыто дорожное движение на улице Нигояна и на улице 8 Марта от Садовой до Тургеневской.

Накануне Маркушин предупреждал, что в связи с учениями возле лицея "будет инсценирован частичный завал и задымление".