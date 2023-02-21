В Киеве несколько дней будут проходить учения по защите столицы

По сценарию учений враг проводит наступательную операцию с северного направления.
"Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий", – говорится в сообщении.
Начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что это плановые учения.
"В настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте Вооруженным силам Украины", – сказал Попко.
В учениях примет участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные администрации.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Часть войск оккупантов пыталась пробиться к Киеву, зайдя в том числе с территории Беларуси. Наступление врага было отбито, в начале апреля врага изгнали из северных областей Украины.
В интервью ICTV, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.
Сейчас в США не видят каких-либо существенных признаков, что Россия может попытаться снова атаковать Киев, заявил 14 февраля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.