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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве несколько дней будут проходить учения по защите столицы

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Военные отработают комплекс задач по обороне столицы и проведут учения по защите гражданского населения
Военные отработают комплекс задач по обороне столицы и проведут учения по защите гражданского населения
Фото: depositphotos.com

Силы обороны Киева с 21 февраля в течение нескольких дней будут проводить плановые учения по защите столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По сценарию учений враг проводит наступательную операцию с северного направления.

"Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий", – говорится в сообщении.

Начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что это плановые учения.

"В настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте Вооруженным силам Украины", – сказал Попко. 

В учениях примет участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные администрации.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Часть войск оккупантов пыталась пробиться к Киеву, зайдя в том числе с территории Беларуси. Наступление врага было отбито, в начале апреля врага изгнали из северных областей Украины.

В интервью ICTV, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.

Сейчас в США не видят каких-либо существенных признаков, что Россия может попытаться снова атаковать Киев, заявил 14 февраля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Теги: Киев, военные учения, война России против Украины, учения, Сергей Попко, тренировка
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