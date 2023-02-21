В Киеве несколько дней будут проходить учения по защите столицы

Военные отработают комплекс задач по обороне столицы и проведут учения по защите гражданского населения Фото: depositphotos.com

По сценарию учений враг проводит наступательную операцию с северного направления.

"Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий", – говорится в сообщении.

Начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что это плановые учения.

"В настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте Вооруженным силам Украины", – сказал Попко.

В учениях примет участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные администрации.