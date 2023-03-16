ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Комиссия при ООН не увидела геноцида украинцев в действиях российских оккупантов – отчет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комиссия при ООН была поражена масштабами разрушений в Украине, заявил Месе
Комиссия при ООН была поражена масштабами разрушений в Украине, заявил Месе
Фото: ЕРА

Независимая комиссия, которая при поддержке Организации Объединенных Наций расследует нарушения прав человека при вторжении России в Украину, не нашла доказательств геноцида украинцев. Об этом глава комиссии Эрик Месе заявил 16 марта на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ООН.

По его словам, комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросила 348 женщин и 247 мужчин. Следователи изучили места разрушений, захоронений, содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия и большое количество документов.

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", – сказал Месе, добавив, что его команда продолжает изучать доказательства и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

В представленном на пресс-конференции отчете комиссия констатировала широкий спектр нарушений международного права со стороны российских оккупантов в ходе полномасштабного вторжения, многие из которых являются военными преступлениями. К ним относятся нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

"Доказательства комиссии показывают, что во взятых под свой контроль районах российские власти совершили умышленные убийства гражданских или лиц, не участвующих в боевых действиях, что является военным преступлением и нарушением права на жизнь", – говорится в отчете.

Помимо этого, россияне применяли оружие массового поражения в населенных пунктах, что является одной из главных причин жертв среди гражданского населения.

"Комиссия была поражена масштабами разрушений, которые она увидела в ходе своих поездок", – подчеркнули ее представители, заявив, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября 2022 года также могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Месе добавил, что комиссия рекомендует компетентным органам тщательно расследовать все преступления, совершенные россиянами в Украине, и привлечь виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.  

В 2022 году американские сенаторы за регистрировали проект резолюции о признании действий России геноцидом. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил его в декабре. Однако в Палате представителей документ не рассматривали даже в комитете. Несколько американских парламентариев, опрошенных HuffPost  в прошлом году, высказали мнение, что действия российских военных в Украине имеют признаки военных преступлений, "но не достигли уровня геноцида". 16 февраля сенаторы повторно внесли проект резолюции на рассмотрение американского парламента.

Теги: ООН, права человека, геноцид, армия РФ, жертвы, отчет, война России против Украины, сексуальное насилие, насилие, разрушения, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
Галина ГРИШИНА
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (167002)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (56950)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (47406)
4
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (45483)
5
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (38248)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (36581)
7
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (32187)
8
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (28715)
 
 
 
 