Комиссия при ООН не увидела геноцида украинцев в действиях российских оккупантов – отчет

По его словам, комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросила 348 женщин и 247 мужчин. Следователи изучили места разрушений, захоронений, содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия и большое количество документов.

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", – сказал Месе, добавив, что его команда продолжает изучать доказательства и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

В представленном на пресс-конференции отчете комиссия констатировала широкий спектр нарушений международного права со стороны российских оккупантов в ходе полномасштабного вторжения, многие из которых являются военными преступлениями. К ним относятся нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

"Доказательства комиссии показывают, что во взятых под свой контроль районах российские власти совершили умышленные убийства гражданских или лиц, не участвующих в боевых действиях, что является военным преступлением и нарушением права на жизнь", – говорится в отчете.

Помимо этого, россияне применяли оружие массового поражения в населенных пунктах, что является одной из главных причин жертв среди гражданского населения.

"Комиссия была поражена масштабами разрушений, которые она увидела в ходе своих поездок", – подчеркнули ее представители, заявив, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября 2022 года также могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Месе добавил, что комиссия рекомендует компетентным органам тщательно расследовать все преступления, совершенные россиянами в Украине, и привлечь виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне.