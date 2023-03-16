Комиссия при ООН не увидела геноцида украинцев в действиях российских оккупантов – отчет

По его словам, комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросила 348 женщин и 247 мужчин. Следователи изучили места разрушений, захоронений, содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия и большое количество документов.
"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", – сказал Месе, добавив, что его команда продолжает изучать доказательства и есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.
В представленном на пресс-конференции отчете комиссия констатировала широкий спектр нарушений международного права со стороны российских оккупантов в ходе полномасштабного вторжения, многие из которых являются военными преступлениями. К ним относятся нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.
"Доказательства комиссии показывают, что во взятых под свой контроль районах российские власти совершили умышленные убийства гражданских или лиц, не участвующих в боевых действиях, что является военным преступлением и нарушением права на жизнь", – говорится в отчете.
Помимо этого, россияне применяли оружие массового поражения в населенных пунктах, что является одной из главных причин жертв среди гражданского населения.
"Комиссия была поражена масштабами разрушений, которые она увидела в ходе своих поездок", – подчеркнули ее представители, заявив, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября 2022 года также могут быть приравнены к преступлениям против человечности.
Месе добавил, что комиссия рекомендует компетентным органам тщательно расследовать все преступления, совершенные россиянами в Украине, и привлечь виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
В 2022 году американские сенаторы за регистрировали проект резолюции о признании действий России геноцидом. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил его в декабре. Однако в Палате представителей документ не рассматривали даже в комитете. Несколько американских парламентариев, опрошенных HuffPost в прошлом году, высказали мнение, что действия российских военных в Украине имеют признаки военных преступлений, "но не достигли уровня геноцида". 16 февраля сенаторы повторно внесли проект резолюции на рассмотрение американского парламента.