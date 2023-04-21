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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области двое погибших, трое раненых, более 60 обстрелов за сутки – ОВА

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Россияне выпустили по региону 247 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации
Россияне выпустили по региону 247 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram (архив)

За минувшие сутки, 20 апреля, россияне десятки раз обстреляли Херсонскую область из разных видов вооружения. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 63 обстрела, выпустив 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял четыре раза", – написал он.

По его словам, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате российских обстрелов два мирных жителя погибли, три получили ранения.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 52 человека.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Прокудин
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