В Херсонской области двое погибших, трое раненых, более 60 обстрелов за сутки – ОВА

"За минувшие сутки противник совершил 63 обстрела, выпустив 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял четыре раза", – написал он.

По его словам, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате российских обстрелов два мирных жителя погибли, три получили ранения.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 52 человека.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.