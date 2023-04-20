В Херсонской области оккупанты участили проверки населения, предлагают службу в армии РФ – Генштаб ВСУ

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "в ходе таких проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах Российской Федерации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.