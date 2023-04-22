Возле реки в Херсонской области взорвалась мина, погиб местный житель – обладминистрация

"Из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель. Трагедия произошла на берегу реки Ингулец между селами Давыдов Брод и Белогорка. Там 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
В обладминистрации предупредили, что в регионе "чрезвычайно высокая" минная опасность.
"Зоной повышенной опасности являются побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы", – подчеркнули в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, около 30% территории страны заминировано. Из-за этого ежедневно гибнут и получают ранения не только взрывотехники, но и гражданские лица.
Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что в Украине потенциально загрязненными являются около 174 тыс. км² земли. Наибольшая площадь загрязненных земель – на юге и востоке Украины. В Херсонской области надо обследовать более 208 тыс. га, в Харьковской области – почти 160 тыс. га, а в Николаевской – более 85 тыс. га.
Часть Херсонской области находилась в оккупации российской армии с февраля по ноябрь 2022 года. Некоторые районы региона (на левом берегу реки Днепр) все еще подконтрольны захватчикам.