Возле реки в Херсонской области взорвалась мина, погиб местный житель – обладминистрация

"Из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб мирный житель. Трагедия произошла на берегу реки Ингулец между селами Давыдов Брод и Белогорка. Там 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В обладминистрации предупредили, что в регионе "чрезвычайно высокая" минная опасность.

"Зоной повышенной опасности являются побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы", – подчеркнули в ОВА.

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