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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно 10 лет и $1,5 млрд для разминирования только сельскохозяйственных угодий – правительство

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Около 30% территории Украины заминировано
Около 30% территории Украины заминировано
Фото: depositphotos.com

Для того чтобы разминировать сельскохозяйственные угодия, Украине необходимо более 10 лет. Такое мнение 20 апреля во время Международного саммита городов и регионов в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины высказал министр внутренних дел Игорь Клименко, его цитирует пресс-служба МВД.

"На сегодняшний день мы столкнулись с большой проблемой, которую нам продолжает оставлять враг – это тотальное минирование территорий, и чем более длительное время враг находится на той или иной временно-оккупированной территории, тем больше площадь заминирования. Более того, мы сталкиваемся с огромным количеством ловушек, как в домах, так и на объектах критической инфраструктуры. Даже в детских комнатах и школах. Также минируются линии электропередач и газопроводы", – подчеркнул министр внутренних дел.

По словам Клименко, около 30% территории Украины заминировано. Из-за этого ежедневно гибнут и получают ранения не только взрывотехники, но и гражданские.

"ГСЧС разминировано, обследовано и очищено 800 км². Люди круглосуточно находятся на этих территориях, чтобы в быстрые сроки разминировать их. Так, ГСЧС обезврежено 350 тыс. взрывоопасных предметов, Национальной полицией – 210 тыс., а Национальной гвардией – 27 тыс.", – добавил он.

Министр отметил, что МВД сейчас заканчивает подготовку дополнительно еще 400 саперов, которые начнут работу уже в июне–июле. Также ведомство набирает сейчас еще дополнительно 500 человек для обучения по разминированию.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что в Украине потенциально загрязненными являются около 174 тыс. км² земли. Ее цитирует Минэкономики.

По ее словам, сейчас разработан план мероприятий по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Определены экономически приоритетные регионы, утверждена карта потенциально опасных территорий, четкие и прозрачные критерии очередности работ по разминированию. Всего запланировано обследовать и разминировать 470 тыс. гектаров сельхозземель.

Наибольшая площадь загрязненных земель на юге и востоке Украины. В Херсонской области надо обследовать более 208 тыс. гектаров, в Харьковской области – почти 160 тыс. гектаров, а в Николаевской – более 85 тыс. гектаров.

Свириденко отметила, что по оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию может стоить $37,4 млрд. Только на первоочередные нужды по обследованию и приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения по предварительным оценкам необходимо $1,5 млрд.

Первый вице-премьер-министр Украины пригласила международных партнеров присоединиться к гуманитарному разминированию и брать патронаж над определенными областями.

"Мы должны вместе решить эту проблему, чтобы уберечь мир от продовольственного кризиса и жизни людей от смертельной опасности", – резюмировала Свириденко.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МВД, Украина, ГСЧС, агрессия, саперы, разминирование, Игорь Клименко, Юлия Свириденко
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