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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Славянск, повреждены несколько домов

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Оккупанты обстреляли город ракетами С-300
Оккупанты обстреляли город ракетами С-300
Фото: Вадим Лях / Facebook

Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Facebook 23 апреля.

"Ночью город снова был обстрелян. С-300. Микрорайон Лесной, район карьера. Повреждены несколько частных домов", – написал он.

Лях отметил, что пострадавших нет.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid0ypE6WbzAznqEmdZAmvcANCfck8SXg8qZfFF8vJokD6xbNxkgARDjjBcentnT5UkNl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Славянск регулярно подвергается российским обстрелам. Российские оккупационные войска 14 апреля массировано обстреляли Славянск. По данным Донецкой ОВА, оккупанты выпустили по городу восемь ракет из ЗРК С-300, погибли 15 человек, ранены 24. В результате российской атаки на Славянск были повреждены или уничтожены 50 домов, сообщил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Славянск, обстрелы, война России против Украины, Вадим Лях
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