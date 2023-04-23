Оккупанты ночью обстреляли Славянск, повреждены несколько домов

"Ночью город снова был обстрелян. С-300. Микрорайон Лесной, район карьера. Повреждены несколько частных домов", – написал он.

Лях отметил, что пострадавших нет.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Славянск регулярно подвергается российским обстрелам. Российские оккупационные войска 14 апреля массировано обстреляли Славянск. По данным Донецкой ОВА, оккупанты выпустили по городу восемь ракет из ЗРК С-300, погибли 15 человек, ранены 24. В результате российской атаки на Славянск были повреждены или уничтожены 50 домов, сообщил 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский.