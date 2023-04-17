Подоляк о российских обстрелах на Пасху: У этой нации нет бога, только "бункерные идолы"

"Россияне настолько же "ревностные христиане", насколько "миротворцы". Религия России – убийства, изнасилования и мародерство. В пасхальный праздник они убили детей в Славянске, разбомбили церковь в Запорожской области, обстреляли кварталы Никополя. У этой нации нет бога, есть только "бункерные идолы", – подчеркнул Подоляк.

Росіяни настільки ж «ревні християни», наскільки «миротворці». Релігія Рф – вбивства, * валтування і мародерство. У великоднє свято вони вбили дітей у Слов’янську, розбомбили церкву на Запоріжчині, обстріляли квартали Нікополя. У цієї нації немає бога, є лише «бункерні ідоли». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2023