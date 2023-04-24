"Проснулся весь город". В Севастополе ночью прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что флот отразил атаку надводных дронов. Видео

В ночь на 24 апреля Севастополь проснулся от взрывов Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Бабах и тра-та-та в Севастополе. Первый взрыв в 3.31, второй – в 3.44, очереди из крупнокалиберной установки в сторону моря. Проснулся весь город", – сказано в комментарии к видео.

Позднее "Крымский ветер" выложил еще одно видео, где зафиксированы стрельба и взрыв.

Утром в Telegram-канале появилось видео мощного взрыва в акватории, снятое с относительно близкого расстояния.

"Крымский ветер" сообщил, что в некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции.

Незаконный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram утверждает, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников.

"Один дрон надводный уничтожили силы ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения], второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", – заявил он.

Взрывы в Севастополе слышали также ночью 22 марта. На видео, которое распространяют в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте. Оккупационные "власти" в тот раз также отчитывались об отраженной атаке надводных беспилотников.