"Проснулся весь город". В Севастополе ночью прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что флот отразил атаку надводных дронов. Видео

"Бабах и тра-та-та в Севастополе. Первый взрыв в 3.31, второй – в 3.44, очереди из крупнокалиберной установки в сторону моря. Проснулся весь город", – сказано в комментарии к видео.
Позднее "Крымский ветер" выложил еще одно видео, где зафиксированы стрельба и взрыв.
Утром в Telegram-канале появилось видео мощного взрыва в акватории, снятое с относительно близкого расстояния.
"Крымский ветер" сообщил, что в некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции.
Незаконный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram утверждает, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников.
"Один дрон надводный уничтожили силы ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения], второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", – заявил он.
Взрывы в Севастополе слышали также ночью 22 марта. На видео, которое распространяют в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте. Оккупационные "власти" в тот раз также отчитывались об отраженной атаке надводных беспилотников.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.