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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Проснулся весь город". В Севастополе ночью прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что флот отразил атаку надводных дронов. Видео

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В ночь на 24 апреля Севастополь проснулся от взрывов
В ночь на 24 апреля Севастополь проснулся от взрывов
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе очевидцы слышали взрывы и стрельбу, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"Бабах и тра-та-та в Севастополе. Первый взрыв в 3.31, второй – в 3.44, очереди из крупнокалиберной установки в сторону моря. Проснулся весь город", – сказано в комментарии к видео.

Позднее "Крымский ветер" выложил еще одно видео, где зафиксированы стрельба и взрыв.

Утром в Telegram-канале появилось видео мощного взрыва в акватории, снятое с относительно близкого расстояния.

"Крымский ветер" сообщил, что в некоторых прибрежных домах взрывной волной выбило окна, повреждены рекламные конструкции.

Незаконный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram утверждает, что Черноморский флот РФ отбил атаку надводных беспилотников.

"Один дрон надводный уничтожили силы ППДО [противоподводно-диверсионного обеспечения], второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", – заявил он.

Взрывы в Севастополе слышали также ночью 22 марта. На видео, которое распространяют в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте. Оккупационные "власти" в тот раз также отчитывались об отраженной атаке надводных беспилотников.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, стрельба, Севастополь, Черное море, Черноморский флот РФ, оккупация, беспилотники, видео, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Михаил Развожаев, российские оккупанты, деоккупация, дрон-камикадзе
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