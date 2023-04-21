В Брянской области РФ на территорию жилого дома упал беспилотник – губернатор

По его словам, беспилотник якобы украинский.

"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла", – написал Богомаз.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

В ночь на 21 апреля российские оккупанты запустили из Брянской области РФ до 12 ударных дронов Shahed, сообщили Воздушные силы ВСУ. Восемь беспилотников были уничтожены под Киевом, в Полтавской и Винницкой областях зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Кроме того, этой ночью в российском Белгороде произошел взрыв, образовалась воронка радиусом 20 метров. В министерстве обороны РФ признали, что с самолета Су-34 упал их собственный снаряд: произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса".

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.