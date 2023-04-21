В Брянской области РФ на территорию жилого дома упал беспилотник – губернатор

По его словам, беспилотник якобы украинский.
"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла", – написал Богомаз.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
В ночь на 21 апреля российские оккупанты запустили из Брянской области РФ до 12 ударных дронов Shahed, сообщили Воздушные силы ВСУ. Восемь беспилотников были уничтожены под Киевом, в Полтавской и Винницкой областях зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.
Кроме того, этой ночью в российском Белгороде произошел взрыв, образовалась воронка радиусом 20 метров. В министерстве обороны РФ признали, что с самолета Су-34 упал их собственный снаряд: произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса".
Украинский журналист Денис Казанский опубликовал скрины с пропагандистских Telegram-каналов, судя по которым в Белгороде упала авиабомба ФАБ-1500. Ею оккупанты, вероятно, собирались нанести удар по Харьковской области.
В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Вечером 27 февраля дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти".
Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".
Также 28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".
19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.
3 апреля Богомаз заявил, что беспилотник атаковал районный военкомат в регионе, другой якобы сбросил взрывное устройство возле здания МВД.