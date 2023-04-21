Россияне ночью ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области, начался пожар

Пожары в Полтавской и Винницкой областях после попаданий дронов этой ночью тушили более 150 спасателей Фото: Сергій Крук / Facebook

"К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство Shahed были сбиты", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты используют разные направления для атак и, вероятно, ищут новую тактику.

"По всей видимости, они охотились не просто на объекты критической инфраструктуры, стратегической инфраструктуры, они, очевидно, выискивают и силы и средства ПВО, атакуют более дешевым способом, чем ракеты, поскольку экономят ракеты... Первая волна – обнаруживает силы противовоздушной обороны и то, где они начнут работать. Вторая – пытается попасть, а третья уже атакует объекты инфраструктуры, являющиеся основными целями", – добавила Гуменюк.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил в Telegram, что в области было попадание в объект критической инфраструктуры, после чего начался пожар. По его словам, обошлось без жертв, огонь уже потушили спасатели.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что после ночных обстрелов Полтавской и Винницкой областей пожары тушили более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Он отметил, что в Полтавской области утром еще продолжается ликвидация последствий обстрела.