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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области, начался пожар

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Пожары в Полтавской и Винницкой областях после попаданий дронов этой ночью тушили более 150 спасателей
Пожары в Полтавской и Винницкой областях после попаданий дронов этой ночью тушили более 150 спасателей
Фото: Сергій Крук / Facebook

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области во время ночной атаки иранскими дронами-камикадзе Shahed. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство Shahed были сбиты", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты используют разные направления для атак и, вероятно, ищут новую тактику.

"По всей видимости, они охотились не просто на объекты критической инфраструктуры, стратегической инфраструктуры, они, очевидно, выискивают и силы и средства ПВО, атакуют более дешевым способом, чем ракеты, поскольку экономят ракеты... Первая волна – обнаруживает силы противовоздушной обороны и то, где они начнут работать. Вторая – пытается попасть, а третья уже атакует объекты инфраструктуры, являющиеся основными целями", – добавила Гуменюк.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил в Telegram, что в области было попадание в объект критической инфраструктуры, после чего начался пожар. По его словам, обошлось без жертв, огонь уже потушили спасатели. 

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что после ночных обстрелов Полтавской и Винницкой областей пожары тушили более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Он отметил, что в Полтавской области утром еще продолжается ликвидация последствий обстрела. 

Контекст:

19 апреля оккупанты после длившегося некоторое время перерыва вновь атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. За те сутки россияне применили 26 БПЛА, 21 из них был уничтожен украинскими защитниками, указали в Генштабе ВСУ.

В ночь на 21 апреля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, Киевская ОВА предупредила о возможной атаке дронами-камикадзе.

Оккупанты ночью запустили из Брянской области до 12 ударных дронов Shahed, из них уничтожены восемь, сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным КГВА, украинская ПВО сбила восемь дронов-камикадзе Shahed-136 под Киевом.

В Полтавской области российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру.

Теги: пожар, ГСЧС, война, Винницкая область, ПВО, Полтавская область, беспилотники, спасатели, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Наталья Гуменюк, Сергей Борзов, Сергей Крук, дрон-камикадзе
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