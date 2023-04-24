Оккупанты обстреляли Очаков и потеряли пять беспилотников – Ким

"Вчера, 23 апреля, в 8.22 враг произвел артиллерийские обстрелы Очакова Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал глава ОВА.
Со ссылкой на воздушное командование "Юг" он рассказал, что в течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля в Николаевской и Херсонской областях украинские силы ПВО уничтожили четыре дрона-камикадзе "Ланцет" оккупантов и российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".
"В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.