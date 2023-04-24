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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Очаков и потеряли пять беспилотников – Ким

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Украинская ПВО в Николаевской области сбивала российские дроны-камикадзе "Ланцет"
Украинская ПВО в Николаевской области сбивала российские дроны-камикадзе "Ланцет"
Фото: zala-aero.com

Российские оккупанты 23 апреля в очередной раз обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Об этом в Telegram сообщил 24 апреля глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 23 апреля, в 8.22 враг произвел артиллерийские обстрелы Очакова Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал глава ОВА.

Со ссылкой на воздушное командование "Юг" он рассказал, что  в течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля в Николаевской и Херсонской областях украинские силы ПВО уничтожили четыре дрона-камикадзе "Ланцет" оккупантов и российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

"В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Россия, Украина, Николаев, оккупация, ПВО, Первомайск, Николаевская область, артиллерия, беспилотники, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты, Вознесенск, деоккупация, дрон-камикадзе
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