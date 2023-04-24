Оккупанты обстреляли Очаков и потеряли пять беспилотников – Ким

"Вчера, 23 апреля, в 8.22 враг произвел артиллерийские обстрелы Очакова Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал глава ОВА.

Со ссылкой на воздушное командование "Юг" он рассказал, что в течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля в Николаевской и Херсонской областях украинские силы ПВО уничтожили четыре дрона-камикадзе "Ланцет" оккупантов и российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

"В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.