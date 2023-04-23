В Николаевской области двое жителей подорвались на мине

По его словам, люди подорвались на противопехотной мине вблизи бывшего завода минеральных вод. Один из пострадавших доставлен в местную больницу.
"Не подвергайте себя и своих родных опасности и всегда помните о том, что наша община является одной из самых заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами", – призвал Кухта.
По данным МВД, около 30% территории страны заминировано. Из-за этого практически ежедневно гибнут и получают ранения взрывотехники и гражданские лица. Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, потому что враг находился там дольше всего, отмечали в ГСЧС.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.
По данным Минобороны Украины на 22 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ от мин погибли 124 украинца, в том числе шесть детей.