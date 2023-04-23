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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области двое жителей подорвались на мине

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Из-за мин в Украине регулярно гибнут и получают ранения люди
Из-за мин в Украине регулярно гибнут и получают ранения люди
Фото: EPA

В Снигиревке Николаевской области 22 апреля двое жителей общины подорвались на мине, одного из них госпитализировали. Об этом сообщил глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта.

По его словам, люди подорвались на противопехотной мине вблизи бывшего завода минеральных вод. Один из пострадавших доставлен в местную больницу.

"Не подвергайте себя и своих родных опасности и всегда помните о том, что наша община является одной из самых заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами", – призвал Кухта. 

Контекст:

По данным МВД, около 30% территории страны заминировано. Из-за этого практически ежедневно гибнут и получают ранения взрывотехники и гражданские лица. Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, потому что враг находился там дольше всего, отмечали в ГСЧС. 

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

По данным Минобороны Украины на 22 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ от мин погибли 124 украинца, в том числе шесть детей. 

Теги: Николаевская область, война России против Украины, мины, мина, Снигиревка
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