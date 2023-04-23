В Николаевской области двое жителей подорвались на мине

Из-за мин в Украине регулярно гибнут и получают ранения люди Фото: EPA

По его словам, люди подорвались на противопехотной мине вблизи бывшего завода минеральных вод. Один из пострадавших доставлен в местную больницу.

"Не подвергайте себя и своих родных опасности и всегда помните о том, что наша община является одной из самых заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами", – призвал Кухта.