С начала полномасштабного вторжения РФ от мин погибли 124 украинца, среди них есть дети – Минобороны Украины

"На сегодняшний день, по нашим данным, погибли 124 украинца, из них, к сожалению, шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка", – сказал Берегуля.
По его словам, потенциально "загрязненными" минами считаются все территории, на которых велись или ведутся боевые действия, временно оккупированные территории и местность, которая подверглась ракетным или авиационным ударам.
"На сегодняшний день это приблизительно 174 тыс. км², включая морские акватории", – объяснил Берегуля.
"Выполнение мероприятий по разминированию на деоккупированных территориях проводится в Киевской, Черниговской, Харьковской, Николаевской и Сумской областях. Больше всего от вражеских мин и взрывоопасных веществ пострадали Харьковская, Херсонская и Николаевская области", – цитирует представителя Минобороны "АрміяInform".
Берегуля отметил, что в первую очередь разминируют объекты критической инфраструктуры и объекты, которые обеспечивают электроэнергией, подают газ и воду.
"К этим приоритетам относятся места проживания населения и земли сельскохозяйственного назначения", – отметил он.
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По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, около 30% территории страны заминировано. Из-за этого ежедневно гибнут и получают ранения не только взрывотехники, но и гражданские лица.
Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала 4 марта 2023 года, что в Украине потенциально загрязненными являются около 174 тыс. км² земли. Наибольшая площадь загрязненных земель – на юге и востоке Украины. В Херсонской области надо обследовать более 208 тыс. га, в Харьковской области – почти 160 тыс. га, а в Николаевской – более 85 тыс. га.