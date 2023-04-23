С начала полномасштабного вторжения РФ от мин погибли 124 украинца, среди них есть дети – Минобороны Украины

"На сегодняшний день, по нашим данным, погибли 124 украинца, из них, к сожалению, шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка", – сказал Берегуля.

По его словам, потенциально "загрязненными" минами считаются все территории, на которых велись или ведутся боевые действия, временно оккупированные территории и местность, которая подверглась ракетным или авиационным ударам.

"На сегодняшний день это приблизительно 174 тыс. км², включая морские акватории", – объяснил Берегуля.

"Выполнение мероприятий по разминированию на деоккупированных территориях проводится в Киевской, Черниговской, Харьковской, Николаевской и Сумской областях. Больше всего от вражеских мин и взрывоопасных веществ пострадали Харьковская, Херсонская и Николаевская области", – цитирует представителя Минобороны "АрміяInform".

Берегуля отметил, что в первую очередь разминируют объекты критической инфраструктуры и объекты, которые обеспечивают электроэнергией, подают газ и воду.

"К этим приоритетам относятся места проживания населения и земли сельскохозяйственного назначения", – отметил он.

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