Россияне из артиллерии обстреляли акваторию возле Очакова – Ким

По сведениям Кима, в результате атаки со стороны российских захватчиков никто не пострадал Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"Вчера, 22 апреля, в 15.34 зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По его сведениям, в результате атаки со стороны российских захватчиков никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

"В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.