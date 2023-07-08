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Португалия поддержала евроинтеграцию Украины и стала 23-м членом НАТО, подписавшим декларацию о вступлении в Альянс Украины

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Декларацию с Португалией Зеленский утвердил в телефонном режиме
Декларацию с Португалией Зеленский утвердил в телефонном режиме
Фото: pixabay.com

В ходе состоявшегося 8 июля телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Португалии Антониу Коштой была принята совместная декларация. Ее текст опубликовал Офис президента Украины.

"Португальская Республика остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, [...] высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и Вооруженных сил в защите от захватнической войны России и признает их значительный вклад в безопасность Евроатлантического региона и за его пределами", – говорится в тексте.

Стороны осудили российскую агрессию против Украины и призвали РФ "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее войска со всей территории Украины.

"Португальская Республика будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется – индивидуально и путем международного сотрудничества в Европейском союзе, НАТО, ООН и других форматах", – подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что помощь Украине будет продолжать предоставляться, в частности военная и финансовая. Также Португалия поддержала украинскую формулу мира, необходимость привлечь к ответственности военных преступников, усиливать санкции против РФ и бороться с российской дезинформацией.

Португалия выразила готовность принять участие в восстановлении Украины и в разработке компенсаций за ущерб, нанесенный Украине страной-агрессором Россией.

"Будущее Украины и ее народа – в европейской семье. Европейский союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Португальская Республика решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформам и выполнению требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, ожидая положительного отчета Европейской комиссии", – сказано в декларации.

В документе также поддерживается стремление Украины стать членом НАТО.

"В координации с НАТО и партнерами Португальская Республика продолжает оказывать поддержку укреплению возможности Украины защищаться и напоминает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. На саммите в Бухаресте в 2008 году союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Политика открытых дверей НАТО основывается на Вашингтонском договоре. Украина официально запросила ускоренную процедуру членства в НАТО в сентябре 2022 года. Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия. Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – сказано в тексте.

"Европейская правда" отмечает, что Португалия стала 23-й страной – членом НАТО, которая поддержала вступление Украины в Альянс, заключив соответствующую декларацию.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля. 22-й страной стала 6 июля Болгария.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Португалия, война, декларация, евроинтеграция, Европейский союз, война России против Украины, Антониу Кошта, членство, вступление Украины в НАТО
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