Португалия поддержала евроинтеграцию Украины и стала 23-м членом НАТО, подписавшим декларацию о вступлении в Альянс Украины

"Португальская Республика остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, [...] высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и Вооруженных сил в защите от захватнической войны России и признает их значительный вклад в безопасность Евроатлантического региона и за его пределами", – говорится в тексте.

Стороны осудили российскую агрессию против Украины и призвали РФ "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее войска со всей территории Украины.

"Португальская Республика будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется – индивидуально и путем международного сотрудничества в Европейском союзе, НАТО, ООН и других форматах", – подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что помощь Украине будет продолжать предоставляться, в частности военная и финансовая. Также Португалия поддержала украинскую формулу мира, необходимость привлечь к ответственности военных преступников, усиливать санкции против РФ и бороться с российской дезинформацией.

Португалия выразила готовность принять участие в восстановлении Украины и в разработке компенсаций за ущерб, нанесенный Украине страной-агрессором Россией.

"Будущее Украины и ее народа – в европейской семье. Европейский союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Португальская Республика решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформам и выполнению требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, ожидая положительного отчета Европейской комиссии", – сказано в декларации.

В документе также поддерживается стремление Украины стать членом НАТО.

"В координации с НАТО и партнерами Португальская Республика продолжает оказывать поддержку укреплению возможности Украины защищаться и напоминает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. На саммите в Бухаресте в 2008 году союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Политика открытых дверей НАТО основывается на Вашингтонском договоре. Украина официально запросила ускоренную процедуру членства в НАТО в сентябре 2022 года. Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия. Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – сказано в тексте.

"Европейская правда" отмечает, что Португалия стала 23-й страной – членом НАТО, которая поддержала вступление Украины в Альянс, заключив соответствующую декларацию.