На саммите НАТО обсудят шаги, которые нужно сделать Украине на пути в Альянс – Белый дом

По словам Салливана, Украина "не станет членом НАТО после этого саммита" – "мы будем обсуждать, какие шаги необходимы для того, чтобы она продолжала двигаться по этому пути".
Представитель Белого дома подтвердил нынешнюю "политику открытых дверей" в НАТО, но добавил, что Украина "все еще должна предпринять дальнейшие шаги к членству".
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби рассказал в интервью, которое вышло 6 июля, что на саммите НАТО в Литве будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины.
В МИД Украины заявляли, что если лидеры НАТО не готовы пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе, то они должны четко заявить, когда это произойдет.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.