На саммите НАТО обсудят шаги, которые нужно сделать Украине на пути в Альянс – Белый дом

Украина не станет членом НАТО после саммита Альянса в Вильнюсе, отметил Салливан Фото: EPA

По словам Салливана, Украина "не станет членом НАТО после этого саммита" – "мы будем обсуждать, какие шаги необходимы для того, чтобы она продолжала двигаться по этому пути".

Представитель Белого дома подтвердил нынешнюю "политику открытых дверей" в НАТО, но добавил, что Украина "все еще должна предпринять дальнейшие шаги к членству".

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби рассказал в интервью, которое вышло 6 июля, что на саммите НАТО в Литве будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины.

В МИД Украины заявляли, что если лидеры НАТО не готовы пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе, то они должны четко заявить, когда это произойдет.