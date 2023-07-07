На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины – Кирби

Кирби: Думаю, трудно посмотреть на то, что мы делали за последние 16 месяцев, и сказать, что Украина – в какой-то "серой" зоне Фото: EPA

"Я просто не буду опережать наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства Украины в сфере безопасности будут обязательно темой обсуждений", – сказал он.

По словам Кирби, важнейшими акцентами остаются помощь Украине в войне против России, а также послевоенное восстановление.

"Мы считаем, что важнее всего оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они будут и дальше иметь большую границу с Россией", – заявил он.

Спикер напомнил о "политике открытых дверей" НАТО, но также отметил необходимость стран-претендентов на членство соответствовать определенным требованиям.

"Конечно, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Североатлантическим союзом. Мы хотим уважать этот труд", – сказал он.

По мнению Кирби, сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась "в серой зоне" безопасности между НАТО и Россией, а наоборот – все действия союзников свидетельствуют, что они полностью на стороне Украины в ее справедливой борьбе против российской агрессии.

"Думаю, трудно посмотреть на то, что мы делали за последние 16 месяцев, и сказать, что Украина – в какой-то "серой" зоне. Думаю, что сообщение, переданное [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину громкое и четкое – не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину", – подчеркнул координатор.