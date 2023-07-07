На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины – Кирби

"Я просто не буду опережать наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства Украины в сфере безопасности будут обязательно темой обсуждений", – сказал он.
По словам Кирби, важнейшими акцентами остаются помощь Украине в войне против России, а также послевоенное восстановление.
"Мы считаем, что важнее всего оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они будут и дальше иметь большую границу с Россией", – заявил он.
Спикер напомнил о "политике открытых дверей" НАТО, но также отметил необходимость стран-претендентов на членство соответствовать определенным требованиям.
"Конечно, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Североатлантическим союзом. Мы хотим уважать этот труд", – сказал он.
По мнению Кирби, сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась "в серой зоне" безопасности между НАТО и Россией, а наоборот – все действия союзников свидетельствуют, что они полностью на стороне Украины в ее справедливой борьбе против российской агрессии.
"Думаю, трудно посмотреть на то, что мы делали за последние 16 месяцев, и сказать, что Украина – в какой-то "серой" зоне. Думаю, что сообщение, переданное [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину громкое и четкое – не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину", – подчеркнул координатор.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.