"Уже 22-й такой пакет". Зеленский и премьер Болгарии подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины

"Республика Болгария поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности в широком смысле как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи. Вступление Украины в НАТО сделает Украину более безопасной, Альянс – сильнее, а евроатлантическое пространство – более защищенным", – говорится в декларации.
Отмечается, что Украина и Болгария "с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".
Подписанная совместная декларация удостоверяет поддержку Болгарией евроатлантической интеграции Украины, отметил Зеленский на пресс-конференции с Денковым в Софии, его цитирует сайт ОПУ.
"Это уже 22-й такой пакет. Очевидное большинство в Европе – за общую безопасность. Это приоритет", – подчеркнул президент Украины.
Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква указал в Facebook, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.
С визитом в Болгарию Зеленский прибыл 6 июля. Он поблагодарил Болгарию за поддержку Украины, а премьер Денков сообщил, что его страна готова принять участие в восстановлении Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.