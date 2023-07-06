"Уже 22-й такой пакет". Зеленский и премьер Болгарии подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины

"Республика Болгария поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности в широком смысле как для Украины, так и для всей евроатлантической семьи. Вступление Украины в НАТО сделает Украину более безопасной, Альянс – сильнее, а евроатлантическое пространство – более защищенным", – говорится в декларации.

Отмечается, что Украина и Болгария "с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".

Подписанная совместная декларация удостоверяет поддержку Болгарией евроатлантической интеграции Украины, отметил Зеленский на пресс-конференции с Денковым в Софии, его цитирует сайт ОПУ.

"Это уже 22-й такой пакет. Очевидное большинство в Европе – за общую безопасность. Это приоритет", – подчеркнул президент Украины.

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква указал в Facebook, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.

С визитом в Болгарию Зеленский прибыл 6 июля. Он поблагодарил Болгарию за поддержку Украины, а премьер Денков сообщил, что его страна готова принять участие в восстановлении Украины.