Зеленский: Россия заслужила, чтобы артиллерия била по ее территории, но артиллерия туда не бьет

Журналист спросил президента Украины, что бы он сказал болгарам, которые считают "втягиванием в конфликт" передачу вооружения Украине, противостоящей российской агрессии.
"Это пакет на защиту, а не пакет на наступление. Это пакет, чтобы родители могли сейчас защитить своих детей, а не как это было в начале войны, когда их детей просто насиловали люди в российской форме. [...] Если мы говорим об артиллерии, то это о том, чтобы они снова к нам не пришли. Эта артиллерия бьет на определенное расстояние, она не бьет даже на территорию врага, России, которая заслужила после того, что она сделала, но эта артиллерия туда не бьет", – ответил Зеленский.
Он подчеркнул, что артиллерия, полученная от Запада, "стоит для того, чтобы они опять не пришли".
"А когда мы говорим о ПВО, мы говорим о чем? Куда они стреляют? Они используют ракеты по нашим военным? Нет. Они используют ракеты просто по гражданскому населению, по квартирам", – заявил президент Украины.
Зеленский напомнил, что российские оккупанты нанесли 6 июля ракетный удар по Львову, вследствие чего погибли люди.
С визитом в Болгарию президент Украины прибыл 6 июля. Он поблагодарил Болгарию за поддержку Украины, а премьер Болгарии Николай Денков сообщил, что его страна готова принять участие в восстановлении Украины.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.
27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".
Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Румена Радева.
В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.