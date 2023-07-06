Зеленский: Россия заслужила, чтобы артиллерия била по ее территории, но артиллерия туда не бьет

Журналист спросил президента Украины, что бы он сказал болгарам, которые считают "втягиванием в конфликт" передачу вооружения Украине, противостоящей российской агрессии.

"Это пакет на защиту, а не пакет на наступление. Это пакет, чтобы родители могли сейчас защитить своих детей, а не как это было в начале войны, когда их детей просто насиловали люди в российской форме. [...] Если мы говорим об артиллерии, то это о том, чтобы они снова к нам не пришли. Эта артиллерия бьет на определенное расстояние, она не бьет даже на территорию врага, России, которая заслужила после того, что она сделала, но эта артиллерия туда не бьет", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что артиллерия, полученная от Запада, "стоит для того, чтобы они опять не пришли".

"А когда мы говорим о ПВО, мы говорим о чем? Куда они стреляют? Они используют ракеты по нашим военным? Нет. Они используют ракеты просто по гражданскому населению, по квартирам", – заявил президент Украины.

Зеленский напомнил, что российские оккупанты нанесли 6 июля ракетный удар по Львову, вследствие чего погибли люди.

С визитом в Болгарию президент Украины прибыл 6 июля. Он поблагодарил Болгарию за поддержку Украины, а премьер Болгарии Николай Денков сообщил, что его страна готова принять участие в восстановлении Украины.