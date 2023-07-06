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Зеленский прибыл в Болгарию и анонсировал переговоры об оборонной поддержке, гарантиях безопасности и формуле мира

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Зеленский анонсировал "основательные" переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым
Зеленский анонсировал "основательные" переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля прибыл в Болгарию. Об этом он сообщил в Telegram.

Он анонсировал "основательные" переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, а также встречи с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

"Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира", – написал Зеленский о темах переговоров.

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".

Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Николай Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Румена Радева, с которым Зеленский встретится в ходе визита.

В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Болгария, евроинтеграция, Владимир Зеленский, война России против Украины, Румен Радев, саммит НАТО, Николай Денков
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